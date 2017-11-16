Уехать в Россию и "прихватить" Мелитополь: нардеп прокомментировал свое скандальное заявление (видео)

Народный депутат от "Оппоблока" Евгений Балицкий прокомментировал заявление Запорожской прокуратуры об открытии против него уголовного дела из-за сепаратистских высказываний.

Он считает обвинения в его адрес безосновательными и надуманными, говорится в сообщении пресс-службы партии.

"В моих словах не было ни малейшего намека на сепаратизм, не было никаких призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Сказанное мной прозвучало в ответ на откровенно сепаратистские заявление Дмитрия Корчинского, который открыто заявил, что украинцам нужно разъединяться. Причем сказано это было в ответ на мой призыв к объединению", - утверждает Балицкий.

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Также депутат назвал заявления Корчинского провокационными: например, пожелание, чтобы Балицкий со своей фракцией и всеми, кто их поддерживает, уехали в "эрефию".

"В ответ на этот пассаж я высказал предположение, что эти люди могут уехать со своими территориями. Мне стало интересно, не боится ли Корчинский, делая подобные заявления, что ситуация, произошедшая на Донбассе, может произойти где-нибудь еще. Т.е. это было сказано исключительно для того, чтобы остановить откровенно сепаратистские призывы Корчинского", - утверждает нардеп.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Опоблока" Евгений Балицкий во время спора с Дмитрием Корчинским в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что он, возможно, уедет в Россию, но только со своим мажоритарным округом — городом Мелитополь Запорожской области.