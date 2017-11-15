Прокуратура открыла производство из-за сепаратистских высказываний нардепа

По поводу высказываний народного депутата Евгения Балицкого в эфире телеканала, начато уголовное производство по признакам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

"Прокуратурой области по сообщению в средствах массовой информации 15.11.2017 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) по поводу высказываний народного депутата Украины Балицкого в вечернем эфире телеканала «112» от 13.11.2017", - говорится в сообщении.

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"Установлено, что народный депутат Украины Евгений Балицкий, избранный от "Оппозиционного Блока" по Мелитополю и Мелитопольскому району Запорожской области, высказал мнение о возможности отделения территории округа, который он представляет", - отметили в прокуратуре.

Расследование в указанном уголовном производстве, согласно требованиям УПК Украины, поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области. Процессуальное руководство осуществляет группа прокуроров прокуратуры области.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от "Опоблока" Евгений Балицкий во время спора с Дмитрием Корчинским в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что он, возможно, уедет в Россию, но только со своим мажоритарным округом — городом Мелитополь Запорожской области.