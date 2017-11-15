Вопрос численности миротворческой миссии ООН находится еще на уровне переговоров - МИД

Вопрос численности миротворческой миссии Организации Объединенных Наций, которую Украина хочет разместить на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы, находится еще на уровне переговоров.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сказала в эфире радио "Голос Столицы".

Она сказала, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, что США должны передать РФ предложение о привлечении 20 тысяч иностранных миротворцев для миротворческой миссии на Донбассе.

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"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. Цифры действительно обсуждались, но цифры, как говорится, дело упрямое, поэтому надо четко оперировать. Обсуждались разные цифры, обсуждался действительно мандат, но это все требует еще согласования непосредственно на уровне Совета безопасности (ООН) и это еще в переговорном процессе", - сказала Беца.

"Но хочу заверить, что по крайней мере наши предложения воспринимаются абсолютно положительно всеми нашими партнерами и друзьями. Но надо проводить консультации и с теми, кто возможно не являются близкими нашими друзьями и партнерами", - отметила пресс-секретарь.

Как сообщал УНИАН, перед встречей специального представителя Государственного департамента США Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова в Белграде, которая состоялась 13 ноября, издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что США готовятся в ближайшие дни предложить России план размещения на Донбассе 20 тыс. иностранных миротворцев ООН.

По итогам встречи в Белграде американская сторона заявила, что США и РФ продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции о путях достижения мира.

В свою очередь Сурков сообщил, что Волкер передал ему предложение к российскому проекту резолюции Совета безопасности ООН по размещению миротворцев на Донбассе. «Детально обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация признала приемлемыми. Мало, конечно. Но все-таки три - не равно нулю. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков.

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14 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин после разговора с Волкером сообщил, что Россия хочет сохранить свою колонию на Донбассе. "За последние несколько дней 5 или 6 разговор с Куртом. Благодарен за преданность нашему общему делу. Мы видим, что Россия не хочет «творить мир», а хочет сохранить свою колонию на Донбассе, оставить все, как есть, и даже сделать хуже. Это не пройдет. Работаем дальше", - подчеркнул Климкин.

В начале ноября Волкер заявил, что США посоветовали Украине не подавать собственный проект резолюции ООН по размещению миротворцев на временно оккупированных территориях Донбасса.

В сентябре Климкин заявлял, что в процессе подготовки к размещению миротворцев на Донбассе Совет безопасности ООН должен одобрить не одну резолюцию. По его словам, первая резолюция будет «технической», в которой необходимо определить окончательную цель, которой надо достичь в результате размещения миротворцев на Донбассе. Следующим шагом должны стать консультации по мандату миссии миротворцев. Также глава МИД заявлял, что миротворческая миссия ООН будет способствовать разоружению боевиков и подготовке к проведению выборов на Донбассе.