США в ближайшие дни предложат России план по введению 20 тысяч миротворцев на Донбасс - WSJ

США готовятся в "ближайшие дни" предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН. Об сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

Предложение обусловлено, в том числе, надеждой Парижа и Берлина на то, что президент РФ Владимира Путина действительно готов урегулировать конфликт и ищет выход из военной поддержки боевиков на Донбассе.

Где именно США предлагают разместить миротворцев, в материале не сообщается. Кроме того, по данным издания, администрация Трампа якобы одобрила поставки в Украину летального оружия, включая противотанковые комплексы Javelin, хотя решение о времени начала их поставок еще не принято.

США якобы рассчитывают использовать эти поставки в качестве "рычага" в урегулировании ситуации вокруг Украины. Однако в Белом доме информацию о согласии на поставки оружия уже опровергли.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе. Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН президент Украины Петр Порошенко отметил, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В России назвали "неприемлемой" полноценную миротворческую операцию на Донбассе.