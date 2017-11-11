Есть четкая позиция по количеству миротворцев, чтобы "держать весь Донбасс" - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о существовании четкой позиции относительно необходимого количества миротворцев ООН, чтобы "держать весь Донбасс" под контролем миротворческой миссии. Об этом он сказал в эфире телеканала "Интер".

Он прокомментировал информацию издания The Wall Street Journal о плане США по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН.

"Мы разговариваем конечно и о количестве. Говорим о составе и там по определению не должно быть российских войск. Мы будем очень осторожно подходить к тому, чтобы и тех, кого Россия может использовать, там, по определению, не оказалось", - заявил Климкин.

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"По количеству - вот я может скажу такую вещь контраверсионную - это не главное. Главное - это перекрыть границу. Это означает, что российские войска и наемники выходят, и тогда мы определимся, каким образом, эффективно контролировать деокупированную территорию", - заявил глава МИД.

При этом он ушел от ответа о том, правдива ли информация о численности миротворческой миссии в количестве 20 тысяч.

"Давайте не будем заниматься спекуляциями. У нас есть план, сколько нужно, и композиция. Будем обсуждать это несколько позже. И это зависит от того, продвинем мы логику этой резолюции, первое, второе, третье, а потом начинаем говорить о другом. Что касается количества, что касается логики, могу сказать, разговоры ведутся, и у нас есть четкая позиция, сколько нужно, чтобы держать весь Донбасс", - подчеркнул Климкин.

Как сообщал УНИАН, по данным The Wall Street Journal, Соединенные штаты Америки готовятся в ближайшее дни предложить России план по размещению на Донбассе 20 тысяч иностранных миротворцев ООН.