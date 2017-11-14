"Лучше, чем ноль": Россия отклонила почти все предложения США по миротворцам на Донбассе

Помощник президента России Владислав Сурков назвал часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе приемлемыми.

«Подробно обсудили российскую инициативу по развертыванию сил ООН в Украине. Американские друзья передали свои предложения к нашему проекту резолюции Совбеза - двадцать девять абзацев. Три из них наша делегация сочла приемлемыми. Немного, конечно. Но все-таки три не ноль. Лучше, чем ноль», - отметил Сурков по итогам состоявшейся 13 ноября встречи в Белграде со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером, передает ТАСС.

По словам помощника президента РФ, стороны «решили продолжать работу по сближению позиций».

«Представители России и США солидарны в главном - минские соглашения должны быть реализованы. Для этого необходимо ускорить выполнение политических обязательств Киева при одновременном укреплении безопасности в зоне конфликта», - добавил Сурков.

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Как сообщал УНИАН, 14 ноября в посольстве США в Москве по итогам встречи Суркова и Волкера заявили, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация продолжат прилагать усилия для прекращения войны на Донбассе, несмотря на различные концепции о путях достижения мира.

«В ходе их третьей встречи состоялось всестороннее обсуждение текущего положения дел в дипломатической сфере касательно усилий по прекращению войны на Донбассе. Несмотря на то, что Соединенные Штаты и Россия имеют различные концепции о путях достижения мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена. В соответствии с Минскими соглашениями существовала необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности. Обе стороны проанализируют мнения, высказанные в ходе состоявшейся встречи, и обдумают дальнейшие пути решения этой задачи», - сказано в сообщении.

В Белграде Сурков и Волкер должны были обсудить, среди прочего, развертывание миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе. Накануне Волкер напомнил о необходимости установления подлинного режима тишины на Донбассе.

«В 2017 году уже подтверждено 442 жертвы среди гражданских, что превышает (количество жертв) в 2016 году. Жители Донбасса заслуживают настоящего прекращения огня», - заявил Волкер.

Член гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко сообщила, что по просьбе украинской стороны Волкер должен передать Суркову письма от семей украинских пленных.