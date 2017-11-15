Россия начинает нервничать из-за поддержки иностранными государствами украинского видения миротворческой миссии - МИД

Российская Федерация начинает нервничать из-за поддержки иностранными государствами украинского видения размещения миротворческой миссии на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый правительством Украины участок российско-украинской границы. Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сказала в эфире радио "Голос Столицы".

Читайте такжеГосдеп США: миротворческую миссию ООН надо развернуть на всей оккупированной территории ДонбассаВ частности, ее спросили, о чем недавно говорили специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер и министр иностранных дел Павел Климкин после встречи спецпредставителя США с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде (Сербия).

Представитель сказала, что украинский министр постоянно общается с Волкером, "потому что сейчас идет, в принципе, согласование вопрос направления в Украину миротворческой миссии".

По ее словам, тема направления миссии по поддержанию мира на Донбассе является одной из главных во время разговоров.

"И мы согласовывали с нашими партнерами, не только с США, а также с Германией, Францией, довели до сведения других партнеров в Совете безопасности (ООН) нашу позицию - у нас фактически согласована общая позиция по миротворческой миссии, она, прежде все, распространяться на всю территорию оккупированного Донбасса. Во-вторых - обязательно включать неконтролируемый участок границы, конечно, чего не хочет Российская Федерация, потому что именно там проходит огромный поток наемников, оружия, техники и воинских подразделений вооруженных... В-третьих, обязательно никакой легализации, никаких разговоров согласования с так называемыми этими марионетками и быть не может, чего хочет Россия", - подчеркнула Беца.

Также она сказала, что "никаких россиян и российских миротворцев быть не может".

"Мы обсуждаем непосредственно со спецпредставителем США по Донбассу сейчас как раз вопрос этой миротворческой миссии, то есть мы согласовываем наши основные элементы, логику направления миротворческой миссии. Но сейчас мы работаем также и с другими партнерами, потому что нам нужна поддержка всех членов Совета безопасности", - сказала Беца.

Кроме того, дипломат сказала, что есть понимание того, что Россия фактически не заинтересована в том, чтобы механизм направления миротворцев на Донбасс развивался несмотря на внесение в сентябре российского проекта резолюции в Совет безопасности ООН.

Также она заявила, что работа над российским проектом резолюции не ведется. "Мы не работаем в рамках этого проекта. Это оно медийно может так выглядит, а на самом деле мы совершенно не работаем по этому проекту. Вообще никто из партнеров в рамках ООН не поддержал этот российский проект и он не рассматривался ни на каком официальном форуме, ни на каких комитетах. Абсолютно все понимают, для чего он был внесен. Мы обсуждаем логику миротворческого процесса, мы обсуждаем элементы основные, потому что есть определенный механизм, как они направляются, из чего состоит миротворческая миссия, и конечно, россияне нервничают, потому что они видят, что нас поддерживают и Штаты, и Германия, и Франция, и многие наши другие партнеры. Мы имеем поддержку Великобритании", - сказала Беца.

"Мы согласовываем и проводим консультации также с другими партнерами и Россия начинает нервничать. Это видно даже по их заявлениям", - отметила Беца.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября министр иностранных дел Павел Климкин сообщил, что Украина, США и Германия имеют фактически готовый проект резолюции ООН о миротворческой миссии на Донбассе.

Справка УНИАН. 20 сентября президент Петр Порошенко обратился в Совет безопасности ООН по поводу развертывания миротворческой миссии на Донбассе. Во время выступления на общих дебатах 72-й сессии Генассамблеи ООН он подчеркнул, что миротворческая миссия ООН должна быть развернута на всей территории оккупированного Донбасса, включая границу.

В свою очередь в РФ заявляют, что полноценная миротворческая операция на оккупированном Донбассе неприемлема с точки зрения Минских соглашений, и настаивают, что миротворцы ООН должны базироваться только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.