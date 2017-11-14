По стандартам НАТО уже реорганизована почти половина подразделений Генштаба ВСУ - Минобороны

В соответствии с типовой структурой штабов НАТО уже реорганизовано около 40% структурных подразделений Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, об этом сегодня во время брифинга перед началом прямой правительственной телефонной линии сообщил временно исполняющий обязанности государственного секретаря Министерства обороны Владимир Говор.

Читайте такжеНАТО недоволен выполнением Украиной годового плана«С целью разграничения полномочий и задач между органами военного управления в соответствии с принципами и подходами Альянса продолжается реорганизация структурных подразделений Генерального штаба и других органов военного управления ВСУ. В настоящее время уже реорганизовано около 40% структурных подразделений Генерального штаба ВСУ в соответствии с типовой структурой штабов НАТО. Продолжается переформирование командования Военно-Морских сил ВСУ и других органов управления в соответствии с принципами Альянса», - рассказал Говор.

Также, по его словам, идет подготовка командования Сил специальных операций, которая постепенно приобретает необходимые возможности для выполнения задач по назначению.

Кроме того, как добавил Говор, до конца этого года планируется иметь укомплектованные и самодостаточные Силы специальных операций ВСУ, которые будут способны выполнять весь перечень возложенных на них задач. Наращивание возможностей Сил специальных операций осуществляется в тесном взаимодействии с иностранными партнерами.

Также продолжается переход на соответствующие структуры штабов НАТО органов управления оперативного уровня Сухопутных войск, Воздушных сил и Военно-Морских сил ВСУ.

В командованиях видов ВСУ, оперативных и воздушных командованиях начата реструктуризация управлений, отделов, отделений и групп с целью построения единой вертикали управления по направлениям деятельности.

«В Министерстве обороны и ВСУ продолжается реализация мероприятий Плана действий по внедрению оборонной реформы в 2016-2020 годах. Реформирование и развитие ВСУ осуществляются в соответствии с утвержденными президентом Стратегическим оборонным бюллетенем и Государственной программой развития Вооруженных сил Украины на период до 2020 года», - подчеркнул Говор.