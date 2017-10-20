Инструкторы из США обучали украинские подразделения проводить спецоперации в полной темноте (видео)

18:54, 20 октября 2017
Политика
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Особые учения прошли два украинских подразделения - полицейский и пограничный.

Инструкторы из США обучали украинские подразделения проводить спецоперации в полной темноте. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Особые учения прошли два украинских подразделения - полицейский и пограничный. Акцент нынешнего курса - именно на ночное время. Когда полагаться по сути надо на прибор ночного видения и собственный опыт.

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Инструктор из США - Кот Сайк - вместе с коллегами уже третий раз в Украине. Он обратил внимание на желание наших ребят быть лучшими.

Как сообщал УНИАН, в Латвии начались крупные военные учения НАТО "Серебряная стрела-2017".

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Теги: #Инструкторы из США обучали украинские подразделения#спецоперации в темноте