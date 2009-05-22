Яценюк: у Путина можно многому поучиться

Народный депутат Украины, лидер “Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК будет участвовать в президентской кампании и расчитывает на победу. Об этом он сказал в интервью “Профилю” (№20 (89).

Отвечая на вопрос “Если бы вы сами не участвовали в президентских выборах, за кого отдали бы свой голос?» А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я и не участвую в выборах, я иду на них – побеждать».

Как известно, сегодня А.ЯЦЕНЮКУ исполнилось 35 лет, и это дает ему право согласно Конституции Украины стать кандидатом в Президенты Украины.

Отвечая на вопрос о том, что для него возраст преимущество или недостаток А.ЯЦЕНЮК сказал, что «разговоры о возрасте начались еще тогда, когда меня назначали министром экономики в парламенте Крыма. Тогда мне было всего 26 лет». «Уже почти десять лет прошло, а мне кажется, это было вчера. У меня год за три идет – почти пенсионер. Ведь работа, которая была у меня, и та, которая будет, предполагает очень высокую степень износа», - добавил он.

Говоря о своих симпатиях в мировой политике, он сказал, что ему симпатичен Тони БЛЭР, «импонирует КЛИНТОН», а также можно «многому поучиться и у ПУТИНА». «А вот исторические, масштабные личности в политике для меня – это Франклин Рузвельт, Конрад Аденауэр», - добавил А.ЯЦЕНЮК. По его словам, его отношение к украинским политикам, «мягко говоря, не однозначно». «Для меня политик ценен не разговором, а действием, и я ориентируюсь на тех государственных деятелей, у которых работа сводится к цепочке «действие – результат – действие – результат», - отметил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что, подбирая в свою команду людей, руководствуется принципом: «не приемлю фальши». «Мне не нужна личная преданность, важен профессионализм и принципиальность», -добавил он. По его словам, примерно треть команды – это люди, уже имеющие политический опыт и они представляли разные политические силы. «Еще треть – люди, до сих пор не связанные с политикой – из бизнеса, науки, государственной службы, медицины. Остальные – лидеры общественного мнения с моральным авторитетом в обществе», - добавил он. По его словам, на основе общественной организации «Фронт перемен» будет создана политическая партия.

Отвечая на вопрос "Кто сыграл роль в вашем становлении как политика? Вас называли «человеком ЮЩЕНКО» – так ли это на самом деле?" А.ЯЦЕНЮК сказал: "Меня еще называли человеком КУЧМЫ, ПИНЧУКА, АХМЕТОВА и многих других". "Но я ничего никому не должен, кроме родителей. А что касается опыта, всегда работал с теми, кто старше меня как минимум на 10 - 15 лет, у кого были знания и опыт, и, как губка, впитывал все, что могло бы мне пригодиться", - добавил он.