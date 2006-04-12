Ющенко не хочет слышать про шантаж

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет о недопустимости шантажа со стороны политических сил в отношении итогов парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Каждая жалоба любой политической силы, имеющая юридическое обоснование, будет рассмотрена и учтена», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что «никто не будет равнодушным к той политической силе, которая предоставит факт фальсификации». «Но шантаж, как это допускают некоторые политические силы, недопустим», - убежден В.ЮЩЕНКО.