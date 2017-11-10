Вятрович обвинил Польшу в давлении и шантаже из-за заявления о запрете въезда

Председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович назвал заявление министра иностранных дел Витольда Ващиковского о подготовке запрета на въезд шантажом. Об этом Вятрович написал на своей странице в Facebook.

"Друзья пытаются поддержать в ситуации с Польшей и говорят о возможном запрете въезда «это еще неподтвержденная официально информация». Неужели не понятно, что сам факт распространения такой информации (при участии министра иностранных дел!) тоже является инструментом давления и шантажа украинской стороны? Следовательно, с точки зрения украинских (а не моих частных) интересов, факт официального подтверждения запрета или его отсутствие не так уж и важны. Тем более, что о запрете могут объявить только в момент попытки въехать в Польшу, а до того преднамеренно оставлять ситуацию неопределенной", - заявил Вятрович.

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Ранее польские средства массовой информации сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запрещен въезд в Польшу.

Издание отмечает, что эта информация не опубликована официально, но решение о запрете Вятровичу въезда было направлено министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковським. Недавно Ващиковский объявил, что разрабатывается процедура, согласно которой будет составлен список украинцев, которым будет запрещен въезд в Польшу.

Украинские дипломаты в Варшаве пока не получали подтверждения о запрете председателю Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу въезда в Польшу.