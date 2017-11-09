Польша объявила Вятровича персоной нон грата - СМИ

Польские средства массовой информации сообщили, что главе Украинского института национальной памяти Владимиру Вятровичу запрещен въезд в Польшу. Об этом сообщает польское издание Wiadomosci Dziennik со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что эта информация не опубликована официально, но решение о запрете Вятровичу въезда было инициировано министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским. Недавно Ващиковский объявил, что разрабатывается процедура, согласно которой будет составлен перечень украинский, которым будет запрещен въезд в Польшу.

При этом сказано, что официально Ващиковский не хочет говорить о том, кто именно из украинских чиновников вошел в этот список, или войдет в будущем. По данным издания, информация о том, кому запрещено посещать в Польшу, не будет раскрываться. Однако глава польского МИД хочет, чтобы лица из этого перечня узнавали о запрете при попытке пересечения границы.

Вятрович в комментарии УНИАН сказал, что ему лично не сообщали о возможном запрете на посещение Польши. «Не сообщали, и насколько я знаю, процедура не предусматривает моего личного уведомления», - сказал Вятрович.

Также он сказал, что не пытался узнать, соответствует ли эта информация действительности. «Не узнавал, и я думаю, что все задумано таким образом, что я об этом узнаю только при попытке пересечения границы в сторону Польши. По крайней мере, так мне подсказывает опыт моей персоны нон-грата в России», - добавил он.

Кроме того, он сказал, что не является членом Консультативного комитета глав государств Украины и Польши. "Но в любом случае, это, на мой взгляд, шаг, который свидетельствует о дальнейшей эскалации с польской стороны этой проблемы", - подытожил Вятрович.

Как сообщал УНИАН, 2 ноября Ващиковский заявил, что Польша и Украина «имеют разные подходы к примирению». «Мы осознаем важность Украины по геополитическим причинам ... но украинцы, зная о важности их страны для нашей безопасности, считают, что вопросы, которые мы разделяем, особенно исторические вопросы, должны отойти на второй-третий план», - сказал Ващиковский.

Также он заявил, что Польша начинает процедуры, «которые не позволят людям с крайне антипольскими позиции посещать Польшу». «Люди, которые намеренно пропагандируют униформу СС «Галичина», в Польшу не попадут», - подчеркнул Ващиковский.

В ответ в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что приняли во внимание высказывания Ващиковского, но отметили, что в Украине нет антипольских настроений. 8 ноября президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультативного комитета глав государств Украины и Польши. В Варшаве предложение восприняли положительно.