Политолог о Ющенко, Ульянченко, Балоге, Тимошенко и, особенно, Яценюке

Директор Института глобальных стратегий Вадим КАРАСЕВ считает, что назначение Веры УЛЬЯНЧЕНКО на должность главы Секретариата Президента свидетельствует о желании Виктора ЮЩЕНКА опираться на проверенных политических соратников.

Об этом политолог сказал в комментарии УНИАН.

“В.ЮЩЕНКО в нынешней ситуации хочет опереться на ближайших проверенных политических соратников. Он хочет, чтобы отношения в команде были для него комфортные, по-семейному гармоничные, и чтобы все рычаги управления были в руках Президента”, – сказал В.КАРАСЕВ.

Политолог допускает, что Президент решил, что команда, в которой существуют также и другие центры влияния, в которой эффективность решений обеспечивается разными мнениями, определенными трениями и разными сценариями и вариантами, себя не оправдывает. “Поэтому Президент считает, что сегодня нужно, чтобы его команда была очень сплоченной и консолидированной, и именно в этом он видит залог будущего успеха. Президент возвращается к проверенным временем политическим соратникам, возможно, он не совсем уверен, что при этих условиях будет выверенный, прагматический курс, но, очевидно, Президент считает, что сейчас уже нечего терять – либо пан, либо пропал”, - отметил эксперт.

Также, по мнению В.КАРАСЕВА, большая часть команды Виктора БАЛОГИ может остаться в Секретариате. “Вряд ли Вера Ивановна будет проводить какую-то кардинальную, радикальную реорганизацию. Времени достаточно мало для того, чтобы менять полный состав команды”, – заявил политолог.

Он также считает, что В.УЛЬЯНЧЕНКО будет пытаться снизить “конфликтный заряд” в отношениях команды Президента с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО и особенно с Арсением ЯЦЕНЮКОМ. “Ее задание – сгладить противоречия, острые углы в отношениях Президента не только с этими политиками, но, возможно, и с некоторыми бизнесс-группами. Тяжело сказать, насколько это принесет успех, потому что команда, которая была создана В.БАЛОГОЙ, была способна на серьезный креатив и принятие решений. Иногда они не всегда на 100% воспринимались Президентом, но они приносили свой успех”, – отметил В.КАРАСЕВ.

По его мнению, назначив В.УЛЬЯНЧЕНКО, Президент хочет уменьшить какие-нибудь риски в отношениях с близким окружением.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 мая, В.ЮЩЕНКО назначил главой Секретариата Президента Веру УЛЬЯНЧЕНКО, которая занимала должность главы Киевской областной государственной администрации.