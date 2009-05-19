Тимошенко: женщина-политик может быть бесспорным лидером нации

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поздравила Далю ГРИБАУСКАЙТЕ с избранием на должность президента Литвы.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

„Результат, полученный Вами на выборах главы государства, – феноменальный! Вы убедительно показали, что женщина-политик, которая является настоящим патриотом своей страны, настоящим профессионалом, может быть бесспорным лидером нации, государственным деятелем, с которым народ связывает надежды на процветание своей страны. Не сомневаюсь ни одной минуты в том, что Вы реализуете эти надежды”, - говорится в тексте приветствия.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила надежду, которая уже вскоре состоится двусторонняя встреча премьер-министра Украины с новоизбранным Президентом Литвы. „Надеюсь, что у нас будет время и возможность, чтобы обсудить как перспективы отношений Украины и Литвы, так и миссию женщин в мировой политике”, отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, выборы Президента Литвы состоялись 17 мая. Д.ГРИБАУСКАЙТЕ набрала почти 70% голосов избирателей.