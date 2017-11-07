В НАБУ подтвердили проведение обысков у министра инфраструктуры Омеляна, о подозрении пока не сообщали
Относительно информации о якобы подготовку уведомления о подозрении первому заместителю министра юстиции, в НАБУ отметили, что она не соответствует действительности.
В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили проведение обысков у министра инфраструктуры Владимира Омеляна, но отметили, что о подозрении в уголовном производстве относительно возможного незаконного обогащения министра пока никому не сообщалось.
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.
"3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета министров Украины. О подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.
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Относительно информации о якобы подготовке сообщения о подозрении первому заместителю министра юстиции в НАБУ отметили, что она не соответствует действительности.
"Еще раз подчеркиваем, что внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не может быть основанием для обвинений лица в совершении правонарушения. В соответствии с действующим законодательством Украины лицо считается невиновным до момента вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него", - подчеркнули в НАБУ.
Как сообщал УНИАН, в постановлении Соломенского районного суда г. Киева от 29 сентября 2017 года, текст которого был опубликован 12 октября в Едином государственном реестре судебных решений, отмечается, что НАБУ подозревает министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.
«Детективами НАБУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 26.05.2017 г. по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Украины», - говорится в определении.
В документе отмечается, что министр со своей семьей проживает в доме, стоимость которого составляет 7 млн грн. Этот дом принадлежит двоюродной племяннице его жены, но эта племянница, по данным Государственной фискальной службы, не получала доходы, уровень которых мог бы позволить приобрести такую недвижимость. По данным НАБУ, Омелян подал декларацию, в которой указал, что проживает в квартире, которая принадлежит его жене.
«Вместе с тем, Лицо З (Владимир Омелян - УНИАН) не указало в декларации за 2016 год свое право пользования недвижимым имуществом, а именно домом ... Сведения в декларации за 2016 года отличаются от достоверных на 7 млн грн», - говорится в постановлении суда .
6 ноября в ряде СМИ появилась информация об обысках у министра инфраструктуры Омеляна.