В НАБУ подтвердили проведение обысков у министра инфраструктуры Омеляна, о подозрении пока не сообщали

В Национальном антикоррупционном бюро подтвердили проведение обысков у министра инфраструктуры Владимира Омеляна, но отметили, что о подозрении в уголовном производстве относительно возможного незаконного обогащения министра пока никому не сообщалось.

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

"3 ноября детективы НАБУ проводили следственные действия в рамках досудебного расследования в уголовном производстве, зарегистрированном в мае 2017 года по факту возможного незаконного обогащения и возможного декларирования недостоверных данных одним из членов Кабинета министров Украины. О подозрении в данном уголовном производстве пока никому не сообщалось. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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Относительно информации о якобы подготовке сообщения о подозрении первому заместителю министра юстиции в НАБУ отметили, что она не соответствует действительности.

"Еще раз подчеркиваем, что внесение сведений в Единый реестр досудебных расследований не может быть основанием для обвинений лица в совершении правонарушения. В соответствии с действующим законодательством Украины лицо считается невиновным до момента вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении него", - подчеркнули в НАБУ.

Как сообщал УНИАН, в постановлении Соломенского районного суда г. Киева от 29 сентября 2017 года, текст которого был опубликован 12 октября в Едином государственном реестре судебных решений, отмечается, что НАБУ подозревает министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

«Детективами НАБУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве от 26.05.2017 г. по факту декларирования недостоверной информации и незаконного обогащения министром инфраструктуры Украины», - говорится в определении.

В документе отмечается, что министр со своей семьей проживает в доме, стоимость которого составляет 7 млн ​​грн. Этот дом принадлежит двоюродной племяннице его жены, но эта племянница, по данным Государственной фискальной службы, не получала доходы, уровень которых мог бы позволить приобрести такую ​​недвижимость. По данным НАБУ, Омелян подал декларацию, в которой указал, что проживает в квартире, которая принадлежит его жене.

«Вместе с тем, Лицо З (Владимир Омелян - УНИАН) не указало в декларации за 2016 год свое право пользования недвижимым имуществом, а именно домом ... Сведения в декларации за 2016 года отличаются от достоверных на 7 млн ​​грн», - говорится в постановлении суда .

6 ноября в ряде СМИ появилась информация об обысках у министра инфраструктуры Омеляна.