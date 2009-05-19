Ющенко намекнул Тимошенко, что она лишает страну будущего

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что у страны, которая финансирует дефицит государственного бюджета за счет кредита Международного валютного фонда, нет будущего.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал сегодня в Виннице на совещании с представителями органов местной власти.

"Основной вопрос - за счет чего он (дефицит) покрывается. Если за счет кредита stand-by, тогда у этой страны нет будущего", - сказал он.

В.ЮЩЕНКО считает, что в условиях кризиса дефицит госбюджета может быть большим. "Бюджетный дефицит может быть большим. Много стран сейчас пожертвовали дефицитом бюджета. Есть страны, у которых он 6%, есть 8%", - сказал он.

При этом Президент считает, что этот дефицит должен покрываться за счет привлечения средств на внутреннем финансовом рынке путем выпуска государственных ценных бумаг. "Финансирование дефицита за счет общественного доверия будет свидетельствовать, что люди готовы разделить с властью риски по его возвращению, покупая бумаги госзайма", - сказал В.ЮЩЕНКО.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

8 мая этого года Совет директоров МВФ одобрил предоставление Украине второго транша кредита по программе stand-by.

12 мая в Украину поступило 2,8 млрд. долл. второго транша кредита Международного валютного фонда (МВФ).

«Эти средства 12 мая 2009 года Украина получила на счета Национального банка Украины», - сказано в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

В сообщении отмечено, что часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что размер следующего транша Украине будет составлять около 3 млрд. долл., возможность его предоставления будет обсуждаться после 15 июня.