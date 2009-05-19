Ющенко понесет в КС любую дату президентских выборов, кроме одной?

Очередные выборы Президента Украины должны состояться не раньше и не позже 17 января, так как на это четко указывает Конституция Украины. Такова позиция заместителя Главы Секретариата - представителя Президента в Верховной Раде Игоря Попова, сообщает пресс-служба Президента.

«Очередные выборы Президента Украины проводятся в последнее воскресенье последнего месяца пятого года полномочий Президента Украины», - процитировал он положение статьи 103 Основного закона. То есть, пояснил Игорь Попов, Конституция связывает дату проведения выборов Президента с последним воскресеньем последнего месяца его полномочий, а не с календарным месяцем.

При этом следует понимать так, что срок полномочий Президента Украины исчисляется с момента принесения им присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады Украины (часть первая статьи 104). «Торжественное заседание состоялось 23 января 2005 года», - напомнил Игорь Попов.

Он предостерег политиков от свободного толкования этой конституционной нормы и указал на статью 85, согласно которой Верховная Рада наделена полномочием назначать выборы Президента Украины в сроки, предусмотренные Конституцией. Ссылаясь на решение Конституционного Суда о неконституционности парламентского решения о проведении выборов 25 октября 2009 года, Игорь Попов сказал, что Верховная Рада обязана утвердить новую дату очередных президентских выборов.

Игорь Попов сообщил, что в случае назначения парламентом иной, чем 17 января, даты очередных выборов Президента решение Верховной Рады будет обжаловано в Конституционном суде.

Вместе с тем он предположил, что конституционная дата проведения выборов может быть смещена: она может быть изменена в том случае, если состоятся одновременные досрочные выборы парламента и Главы государства. «Президент Украины уже выражал готовность к компромиссам с парламентом в этом вопросе. Конечно, для проведения одновременных выборов необходимо принять специальный разовый закон или внести изменения в действующие избирательные законы, однако при наличии политической воли соответствующие решения можно принять на протяжении этой сессии ВРУ», - заявил представитель Президента в парламенте.