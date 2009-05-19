Украина готовится показать миру новый танк «Оплот»

Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ в День Независимости планирует презентовать Украине и миру новый национальный танк «Оплот».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЕХАНУРОВ заявил сегодня в Минске во время посещения пятой Международной выставки вооружения и военной техники, которая проводится в столице Беларуси 19-22 мая.

На уточняющий вопрос, будет ли новый украинский основной боевой танк «Оплот» представлен во время проведения военного парада 24 августа на Крещатике, министр заметил, что окончательное решение относительно проведения парада Президент Украины - Верховный главнокомандующий Вооруженных сил еще не принял.

«Но мы должны показать наши новые образцы вооружения и военной техники, и обязательно нужно показать новый украинский танк «Оплот»», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ, добавив, что в ближайшее время этот танк будет принят на вооружение ВСУ.

«Интересно было бы нам его представить миру, я думаю, что вместе с Министерством промышленной политики, с объединением «Малышева» мы это сделаем», - выразил надежду министр обороны, заметив, что для этого не обязательно проводить парад.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что сейчас рассматриваются разные варианты формата и масштабности празднования Дня Независимости на главной улице столицы.

«Но окончательное решение еще не принято», - подчеркнул министр обороны.