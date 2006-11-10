Медведько не так страшен черт, как его малюет Гриценко

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО заявляет, что обвинения министра обороны Украины Анатолия ГРИЦЕНКО в его адрес являются безосновательными.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Те обвинения, которые выдвигает Анатолий Степанович (ГРИЦЕНКО), - они безосновательны”, - в частности, заявил А.МЕДВЕДЬКО.

При этом он привел статистические данные, которые, по утверждению генпрокурора, свидетельствуют об эффективной борьбе Генеральной прокуратуры с коррупцией.

Генпрокурор отметил, что до проведения ведомственной коллегии 18 октября он ни разу не “слышал” от министра обороны критики, которая бы касалась “не только работы ведомства, но и меня лично”.

“Когда мы кричим: “Генералы! Полковники! Другие высокопоставленнные лица - то иногда мы сами, как с участием работников правоохранительных органов, так и народных депутатов, так и представителей СМИ, раздуваем ситуацию, что коррупция приобрела такие масштабы, что просто спасу нет!”, - заявил А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, вчера министр обороны А.ГРИЦЕНКО заявил, что требует отставки А.МЕДВЕДЬКО с должности генерального прокурора Украины.

«Если на должность генпрокурора будет назначен порядочный человек, ответственный человек, то это позволит сотням и тысячам высококвалифицированных следователей Генеральной прокуратуры выполнять свое дело. Только тогда мы сможем говорить об эффективной борьбе с коррупцией», - сказал А.ГРИЦЕНКО. «Не может страна жить при таком генеральном прокуроре – этот человек должен уйти в отставку. Если у него есть остатки порядочности, то он напишет заявление сам», - сказал министр.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что в каждом выступлении Президент Украины, премьер-министр Украины и председатель Верховной Рады говорят о борьбе с коррупцией, но «до тех пор, пока Генпрокуратуру возглавляет А.МЕДВЕДЬКО, никакой борьбы с коррупцией у нас не будет».

А.ГРИЦЕНКО отметил, что ощущает серьезную поддержку в борьбе с коррупцией со стороны председателя СБУ Игоря ДРИЖЧАНОГО, министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, «но со стороны А.МЕДВЕДЬКО такого нет, напротив, затягиваются дела, не рассматриваются дела, а направленные материалы из Министерства обороны остаются без рассмотрения». Кроме того, сказал он, Генпрокуратура не возбуждает уголовные дела в случаях, когда они должны возбуждаться.