Рада проверит, все ли чисто с реконструкцией «Олимпийского»

Верховная Рада Украины приняла постановление «О создании Временной следственной комиссии ВР для проверки соблюдения законодательства при проведении реконструкции Национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, за проголосовали 376 из 442 народных депутатов, зарегистрированных сегодня в сессионном зале.

Комиссия должна осуществить проверку соблюдения законодательства при проведении тендерных процедур, подготовке технико-экономического обоснования и проекта реконструкции, осуществления оплаты товаров, работ и услуг, приобретенных для реконструкции стадиона за счет субвенции из государственного бюджета.

Председателем этой ВСК избран Равиль САФИУЛЛИН (Партия регионов), а заместителем - Владимир ФИЛЕНКО (БЮТ). Комиссия, согласно постановлению, будет действовать три месяца. Отчет этой комиссии парламент должен заслушать не позже двухмесячного срока со дня принятия постановления.