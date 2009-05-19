Литвин рассчитывает, что сработает инстинкт самосохранения

Верховная Рада Украины отказалась продлить сегодняшнее пленарное заседание до 19.00 для рассмотрения всех вопросов повестки дня.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее предложение Председателя ВР Владимира ЛИТВИНА проголосовали всего 198 народных депутатов из 442 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед голосованием В.ЛИТВИН раскритиковал парламент за бездеятельность. Он отметил, что сегодня для рассмотрения наработано уже 500 законопроектов, но депутаты их так и не рассматривают.

При этом, по словам В.ЛИТВИНА, никого особо это не волнует.

Председатель ВР отметил, что народные депутаты и украинский народ не могут быть заложниками позиции лидеров пяти фракций.

Он напомнил, что Верховная Рада нынешнего созыва должна работать до 2012 года. «Поэтому все те, кто говорят о досрочных выборах, должны понимать, что основное большинство не попадет в следующий состав Верховной Рады», - сказал В.ЛИТВИН.

Он отметил, что в связи с этим у депутатов должен сработать инстинкт самосохранения и парламент должен вернуться к конструктивной работе.