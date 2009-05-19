В БЮТ рассматривают вариант, когда страна должна стать на защиту Луценко

Первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН убежден, что Верховная Рада должна принимать решение, касающееся министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО только на основании выводов Временной следственной комиссии, которая должна тщательным образом изучить все аспекты инцидента во Франкфуртском аэропорту 4 мая с руководителем МВД.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе фракции «Блока Юлии Тимошенко» в ВР Украины, подчеркнув, что сегодня в повестке дня парламента стоит вопрос создания Временной специальной комиссии по рассмотрению инцидента с Ю.ЛУЦЕНКО.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, сейчас этот инцидент является предметом политических спекуляций и искусственного раздувания скандалов, поэтому ВСК должна расставить все точки над «і».

«Блок Юлии Тимошенко заинтересован исключительно в одном – чтобы в этом деле не осталось ни одного «белого пятна». Работа ВСК должна разделяться на две части: первое – это тщательное изучение того, насколько адекватными были действия немецких работников правоохранительных органов по отношение к гражданину Украины. Не имеет значения, министра, дипломата или рядового гражданина, который находится за рубежом в командировке, или на отдыхе. И если действительно были факты нарушения прав человека, то все наше государство должно стать на защиту такого гражданина», - заявил А.КОЖЕМЯКИН.

И второе, сказал он, “если этот гражданин нарушил законодательство Германии, совершил противоправные действия, или, как в этом конкретном случае, нанес вред авторитету украинской власти, то уже мы должны жестко отреагировать и сделать соответствующие выводы».

Народный депутат убежден, что «все блокирования, категорические требования оппозиции, которые базируются лишь на базе сомнительных публикаций, – это не более чем политическое шоу и спекуляции, которые, кстати, причиняют больше вреда авторитету Украины в международном сообществе, чем возможно недостойное поведение одного из высоких чиновников». «Только по результатам работы ВСК Верховная Рада должна делать соответствующие выводы», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.

«Практика раздувания скандалов в Украине с апелляцией к другим странам, попытка заработать себе на этом имидж или получить какие-то дивиденды приведет к одному – украинца, начиная от Президента и заканчивая обычным гражданином в мире будут лишь презирать», - подчеркнул А.КОЖЕМЯКИН.