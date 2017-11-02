ГПУ готовит новые запросы в США с просьбой допросить Манафорта о "черной бухгалтерии" ПР

Генеральная прокуратура Украины готовит новые запросы к Соединенным Штатам Америки с просьбой допросить американского политтехнолога Пола Манафорта, который был консультантом экс-президента Виктора Януковича и чье имя фигурирует в «черной бухгалтерии» Партии регионов, по поводу средств и их использования. Об этом "Радио Свобода" заявил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

«Да, конечно, готовим запросы, будем направлять с просьбой допросов, предоставления документов», - сказал Горбатюк.

Он добавил, что уголовное дело в США по отмыванию Манафортом средств, заработанных в Украине при правлении Януковича, вписывается в рамки расследований Генеральной прокуратуры.

По словам Горбатюка, Украина уже направляла в адрес Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований несколько ходатайств об оказании международной правовой помощи, начиная с декабря 2014 года.

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Они касались, в частности, производства о расходовании в системе Министерства юстиции и роли в этом Манафорта. Речь шла о том, что экс-министру юстиции Александру Лавриновичу, его заместителю и тогдашнему главному бухгалтеру министерства инкриминируют растрату более 1 млн долл. на привлечение американской юридической компании Skadden, которую украинское правительство наняло в 2011 году для оценки хода дела бывшего премьера Юлии Тимошенко.

«Отправили запрос на допрос представителей фирмы, Пола Манафорта», - сказал Горбатюк.

По его словам, пока Соединенные Штаты никак не ответили на просьбу Украины допросить Манафорта или предоставить Киеву материалы, которые могут быть полезными для расследований, в которых он фигурирует.

В Министерстве юстиции США отказались комментировать это заявление.

Сейчас Генеральная прокуратура расследует два дела, в которых фигурирует Манафорт. Первое касается растраты средств Министерства юстиции, а второе – в части материалов из «черной бухгалтерии».

Как сообщал УНИАН, 30 мая 2016 года НАБУ начало расследование по заявлению бывшего первого заместителя главы СБУ Виктора Трепака. Он сообщил, что передал НАБУ документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств на сумму почти 2 млрд долларов ряду бывших и нынешних высших должностных лиц.

16 сентября 2016 года директор Национального бюро расследований Артем Сытник заявил, что НАБУ в рамках расследования дела о "черной бухгалтерии" Партии регионов намерена объявить ряд подозрений.

В июне 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что подписей экс-советника бывшего президента Виктора Януковича Пола Манафорта не было ни на одной из страниц "амбарной книги" Партии регионов.

По его словам, производство по "амбарной книге" "регионалов" направлено для изучения департаментом специальных расследований Генеральной прокуратуры, возглавляемым Сергеем Горбатюком.