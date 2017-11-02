Украина готова предоставить США имеющуюся у нее информацию о Манафорте

Украина готова предоставить США имеющуюся у нее информацию о расследовании дела экс-главы предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа Пола Манафорта. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью телеканалу CBC. "Мы не получали никаких запросов о предоставлении информации по этому делу, но если получим запрос, то, конечно же, предоставим информацию, которая у нас есть", - подчеркнул Гройсман.

Читайте такжеГПУ расследует два дела, в которых фигурирует МанафортВ то же время премьер напомнил, что дело Манафорта касается периода власти бывшего украинского президента Виктора Януковича и нынешнее правительство никак с ним не связано.

"Инцидент, о котором вы говорили, был связан с режимом Януковича. Мое правительство не имеет абсолютно никакого отношения к этому скандалу", - подчеркнул политик.

Как сообщал УНИАН, 30 октября было обнародовано обвинение Полу Манафорту и его бывшемубизнес-партнеру Ричарду Гейтсу. Оно содержит 12 пунктов и включает препятствование деятельности правительственных учреждений США, отмывание денег, неуплату налогов, мошеннические действия и работу в качестве лоббиста иностранного учреждения без регистрации, что является уголовным преступлением в США.

Манафорт является центральной фигурой в расследовании специального советника Роберта Мюллера о возможном сговоре между кампанией Трампа и Россией, отчасти из-за многочисленных связей Манафорта с россиянами и его работу с Януковичем.

Манафорту грозит до 80 лет лишения свободы, если его вину докажут. Сам Манафорт не признает свою вину.

Руководитель Департамента спецрасследования ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что Манафорт фигурирует в двух делах Генпрокуратуры.