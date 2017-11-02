За последние три года большинство украинцев осознали важность НАТО для безопасности в мире – Турчинов

Одним из приоритетов Украины является возобновление многостороннего военно-технического сотрудничества со странами - членами НАТО.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил во время встречи с группой иностранных стратегических советников из стран НАТО, сообщили в пресс-службе СНБО.

В сообщении отмечается, что во время встречи стороны говорили о важности углубления сотрудничества Украины с НАТО в вопросах кибербезопасности, военно-технической и научной сферах.

Турчинов отметил, что, несмотря на гибридную войну Российской Федерации, продолжается процесс укрепления обороноспособности Украины и реформирование сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО.

Читайте такжеТурчинов обязал военное руководство усилить меры по сохранению жизни военных на Донбассе

Турчинов также отметил, что за последние три года большинство украинцев осознали, что НАТО является одним из реальных инструментов обеспечения надежной системы коллективной безопасности как в Европе, так и во всем мире.

Как сообщает пресс-служба, участники делегации заявили, что страны - члены НАТО поддерживают реформы, которые реализуются в Украине, и стремление нашего государства к евроатлантической интеграции.

В состав делегации вошли, в частности, бывший командующий Центрального командования Вооруженными силами США генерал Джон Абизейд; бывший командующий Вооруженными силами Литовской Республики генерал-майор Йонас Андришкевичус; бывший командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Паркер; исполнительный директор по внешним связям партнерства в Канадской академии обороны Министерства национальной обороны Канады Джилл Синклер; бывший командующий Совместным немецко-голландским корпусом генерал-лейтенант Волькер Гальбауэр; командующий многонациональным корпусом Север-Восток генерал-полковник Богуслав Самол (Республика Польша).