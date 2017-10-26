Суд до 4 декабря объявил перерыв в рассмотрении дела о госизмене Януковича

Оболонский районный суд Киева до 4 декабря объявил перерыв в рассмотрении уголовного производства по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение суд вынес по ходатайству нового защитника экс-президента Игоря Ляшенко, который просил время на ознакомление с материалами дела.

Как считает прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко, до 4 декабря адвокат будет иметь достаточно времени на ознакомление с материалами производства.

"Считаем, что, действительно, достаточно времени для ознакомления новому защитнику с материалами и для подготовки к защите обвиняемого", - сказал Кравченко.

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В свою очередь Ляшенко заявил журналистам, что пока не может оценить, хватит ли ему времени на ознакомление с материалами дела.

"Сейчас я не могу сказать, что хватит мне времени. Почему? Потому что не знаю, какого правовое содержание материалов уголовного производства, будет ли уклоняться сторона обвинения от их предоставления, существуют ли ограничения каких-либо моих возможностей по ознакомлению с материалами ...", - сказал Ляшенко.

4 декабря заседание суда должно начаться в 14.00.

Как сообщал УНИАН, Ляшенко был назначен защитником Януковича вчера, 25 октября.

Сегодня он заявил, что на ознакомление с материалами дела ему необходимо от 2 до 3 месяцев.

25 октября Оболонский райсуд Киева решил заменить Максима Герасько - адвоката Януковича, назначенного в августе, после того как его предшественник Виталий Мешечко заявил о самоотводе.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворил ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.