В Украине реформы тормозят те, для кого вопрос власти стоит выше национальных интересов - британские специалисты

Для эффективной защиты от российской агрессии и развития Украине жизненно необходимы действенные государственные институты, доказывают британские специалисты. "В Украине сложилось очень крепкое гражданское общество, но слишком неэффективное государство, которому не доверяют. Проблема в том, что Украина нужна, ибо гражданское общество и активность граждан не сможет победить российские вооруженные силы”, - заявил Джеймс Шерр, сотрудник Королевского института международных отношений Chatham House в Лондоне, передает Голос Америки.

Читайте такжеПослы G7 приветствовали принятие медреформы и ожидают независимой реализацииНа обсуждении аналитического отчета Chatham House о ситуации в Украине и способах преодоления главных проблем прозвучала обеспокоенность, что несмотря на определенные успехи в реформировании некоторых структур, необходимые фундаментальные институциональные реформы еще не произошли.

По словам Джеймса Шерра, вероятный провал процесса реформ внутри Украины и “предательство” внешних факторов могут стать одним из вариантов решения конфликта на Донбассе, где российская агрессия может достичь успеха.

"Приднестровский вариант" постоянно замороженного конфликта на востоке Украины сейчас Москву не устраивает. Кремль раздражен своими неудачами, но совсем не отказался от намерений "подчинить или разрушить Украину", услышала аудитория в Chatham House.

“Глубокая институциональная реформа, которая до сих пор не состоялась, является предпосылкой не только для евроинтеграции Украины. Она также необходима для национальной безопасности, и это касается всех секторов вместе с обороной. До сих пор этому оказывается сопротивление. Ей противодействуют те, для кого вопрос власти в Украине стоит выше национальных интересов и национальной безопасности”, - заявил Джеймс Шерр.

Профессор Бирмингемского университета Катарина Волчук, которая была одним из авторов нового отчета, указала на затягивание с внедрением соглашения об ассоциации и свободной торговле с Евросоюзом. “В Украине нет центра для координации, а вице-премьер по вопросам евроинтеграции не имеет достаточно полномочий”, - сказала она.

Профессор Волчук останавливалась на проблеме коррупции и указала, что украинские примеры показали большую эффективность создания новых государственных структурв противовес безуспешным попыткам реформировать старые.