ПАСЕ вынесла решение по скандальному закону об образовании в Украине: рекомендуют пересмотреть

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию с рекомендациями Украине относительно закона об образовании в части языков национальных меньшинств.

За соответствующую резолюцию проголосовали 82 делегата, воздержались 17, против 11.

Перед голосованием в проект резолюции было внесено много поправок. Предложения по поправкам не были обнародованы перед голосованием. Не все поправки во время прений были четко озвучены.

В резолюции говорится, что ПАСЕ обеспокоена новым образовательным законом в Украине. Члены ассамблеи обратили внимание на то, что некоторые соседние страны утверждали, что этот закон нарушает права национальных меньшинств и порождает чувствительные юридические вопросы относительно соответствия украинской правовой системе. В этой связи ассамблея отмечает, что украинская власть направила текст образовательного закона на экспертизу в Комиссии Совета Европы "За демократию через право" (Венецианская комиссия), которая должна быть обнародована до конца 2017 года, однако "ассамблея выражает неудовлетворение, что этот шаг был сделан после принятия образовательного закона".

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"Ассамблея считает преждевременным занимать определенную позицию по каким-либо правовым вопросам. Однако ассамблея убеждена, что важно выполнить обязательства, основанные на Европейской конвенции по правам человека, Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, Европейской хартии региональных языков, а также способствовать восстановлению конструктивного диалога между различными обеспокоенными сторонами. В этом отношении три взаимосвязанных принципа должны служить ориентиром для заинтересованных сторон с целью достижения более согласованных договоренностей", - говорится в резолюции.

При этом отмечается, что первый такой принцип - знание государственного языка - является фактором социальной сплоченности и интеграции, государства имеют законное право на содействие изучению государственного языка и требование, чтобы государственный язык был языком в образовании для всех граждан.

Второй принцип приводится из Рамочной конвенции конвенции о защите национальных меньшинств, где сказано, что "язык является одним из важнейших компонентов индивидуальной и коллективной идентичности", поэтому "для многих лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, язык является одним из главных факторов самобытности меньшинства и идентификации".

В этой связи в ассамблее отметили, что "когда государство принимает меры для развития государственного языка, эти меры должны одновременно приниматься с шагами по защите и содействию развития языков национальных меньшинств". "Если этого не будет сделано, результатом станет ассимиляция, а не интеграция", - отметили в ПАСЕ.

Третьим принципом названа недискриминация.

Члены ПАСЕ заявляют, что, отталкиваясь от этих трех принципов, новый закон об образовании в Украине не представляется таким, которым будет создаваться соответствующий баланс между официальным языком и языками национальных меньшинств. "В частности, новый закон приводит к значительному сокращению прав ранее признанных национальных меньшинств относительно их собственного языка в образовании", - заявили в ПАСЕ.

"Ассамблея по этой причине рекомендует украинской власти пересмотреть вопрос языков меньшинств в образовании, основываясь на гибкой модели двуязычного образования для всех лиц, принадлежащих к "коренным народам Украины" и "национальным меньшинствам", чтобы не было дискриминации. На практике возможным ориентиром может быть не менее 60% учебных программ на украинском языке и до 40% - на языках национальных меньшинств", - отметили в ПАСЕ.

Также сказано, что в планировании внедрения образовательной реформы необходимо избежать поспешных изменений, которые могут ухудшить качество образования учащихся и студентов, представляющих национальные меньшинства.

Отмечается, что трехлетний переходный период применения положений нового закона может быть слишком коротким. По этой причине ПАСЕ настойчиво призывает украинскую власть ввести гибкость относительно продолжительности процесса внедрения закона.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об образовании», языковые положения которого (ст. 7 о языке образования в Украине) вызвали беспокойство ряда стран, в частности Польши, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии.

Новым законом в Украине вводится 12-летнее среднее образование, языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский.

Порошенко поручил Министерству иностранных дел и Министерству образования и науки провести по поводу этого закона необходимые консультации с европейскими партнерами, в том числе с Советом Европы.

28 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил ст. 7 закона «Об образовании» на рассмотрение Венецианской комиссии. Ее выводы по закону будут готовы к декабрю.

9 октября за решение провести 12 октября срочные прения, касающиеся языковых положений ст. 7 закона «Об образовании» в Украине, проголосовали 100 делегатов ПАСЕ из 134, присутствующих в зале. Против проголосовали 22, воздержались 12.

Напомним, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы, среди которых лидируют представители Румынии, во время дебатов в ПАСЕ жестко раскритиковали образовательный закон.