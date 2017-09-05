Мать главного "радикала" на пенсии: журналисты рассказали, как Любовь Ляшко покупала и продавала роскошную недвижимость (фото, видео)

Мать лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко скупала и продавала роскошную недвижимость. Об этом говорится в сюжете Надежды Бурдей в телепрограмме "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Как говорится в расследовании, сам Ляшко уверяет, что не помогал матери с приобретением недвижимости. Хотя до выхода на пенсию его мать жила в квартире 47 кв.м в селе Варва Черниговской области и работала оператором котельной. А когда стала пенсионеркой – приобрела кучу упомянутой недвижимости.

"В 2008 году государство передало земельные участки матери Ляшко, ряду других его родственников и даже однопартийцам. Отдельным распоряжением Вышгородской администрации были выделены по 2 га земли в Вышгородском районе (с. Низшая Дубечня): Олегу Ляшко, Любви Ляшко (мать нардепа), Лолите Федотовой (сестре гражданской жены нардепа), Янине Белогуровой (сводной сестре Ляшко), Александру Белогурову (мужу сводной сестры) и двум однопартийцам-радикалам: Сергею Кириченко и Алексею Ленскому", - отмечают в СМИ.

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Так, на момент передачи радикалам земля имела сельскохозяйственное назначение. Однако ни нардеп, ни его семья и не планировали выпасать там скот: участки поделили на более мелкие и уже частично продали под застройку. В частности, сам лидер Радикальной партии уже давно избавился от этой недвижимости, зато его мать еще владеет в Низшей Дубечне семью наделами, добавили журналисты.

И, продолжили они, землей в Вышгородском районе Любовь Ляшко не ограничилась. В том же 2008 году она приобрела еще четыре участка в Броварском районе столицы, на берегу Десны в с. Пуховка, а за несколько лет докупила здесь же еще два участка. Поэтому сейчас в Пуховке матери нардепа принадлежит шесть земельных участков общей площадью ¾ гектара.

Далее в 2012 году она приобрела три квартиры по 100 кв м. каждая, в центре Киева в элитной новостройке на Щорса, 36В.

"По оценке риелторов, на момент возведения дома стоимость одного квадратного метра достигала трех тысяч долларов. То есть за триста квадратных метров мать нардепа должна была выложить около миллиона долларов. Уже через год жена продала все три квартиры. Одну из них – по копеечной цене в 120 тысяч гривень – куму и первому заместителю Ляшко – Юрию Сухину", - говорится в расследовании.

Отмечается, что сейчас в собственности матери Ляшко осталось лишь одно машиноместо на Печерске. Зато в 2016 году она приобрела трехкомнатную квартиру, рыночная стоимость которой составляет свыше 1,5 млн грн.

Ранее СМИ сообщали, что только за последний год народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко с гражданской женой Роситой Сайранен приобрели недвижимости примерно на 20 млн грн.