Под Радой сняли усиленную охрану из-за немногочисленности митингующих – полиция

Правопорядок возле Верховной Рады, где продолжается акция активистов, обеспечивается в обычном режиме.

Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, об этом руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил сегодня во время общения с журналистами.

Отмечается, что с сегодняшнего дня полицейские и военнослужащие Нацгвардии переходят на обычный режим несения службы. Такое решение принято в связи с немногочисленным количеством участников акции под Верховной Радой Украины.

«Было принято решение изменить режим несения службы для патрулей, которые обеспечивают охрану порядка на этой акции. Кроме этого, мы провели встречи с активистами палаточного городка и организатором, который подавал заявку в КГГА, их предупредили об изменении режима несения службы», - отметил Корищенко.

Он также сказал, что правоохранители звонили к народным депутатам, которые являются фронтменами этой акции, но они не изъявили желания встретиться.

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«Я подчеркиваю: акция - малочисленная, поэтому держать крупные силы полиции и Национальной гвардии здесь нецелесообразно, они нужны в других местах Киева для обеспечения безопасности и раскрытия преступлений. Здесь же, под Верховной Радой Украины, остаются наряды патрульной полиции, пешие патрули в Мариинском парке и прилегающей территории, а также военнослужащие для охраны административного здания», - подытожил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, с 17 октября у здания Верховной Рады проходит акция, участники которой требуют отменить депутатскую неприкосновенность, внести изменения в избирательное законодательство, а также создать Антикоррупционный суд. Позже они также потребовали принять закон об импичменте президента.

Активисты установили палаточный городок, в частности, и на проезжей части улицы Грушевского. После этого несколько раз возникали столкновения между полицейскими и митингующими.

Сегодня в Facebook руководитель МВД Арсен Аваков написал, что дал команду снять усиленную охрану с периметра палаточного лагеря возле Верховной Рады.

В свою очередь народный депутат Юрий Деревянко предположил, что прекращение охраны палаточного городка нацгвардейцами свидетельствует о желании власти разогнать участников акции при помощи «титушек».