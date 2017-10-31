Звенья одной цепи: Мосийчук заявил, что на него покушались убийцы Окуевой и Махаури

Народный депутат Игорь Мосийчук заявил о том, что убили чеченского добровольца Амину Окуеву те же люди, которые совершили покушение на него и подорвали автомобиль Тимура Махаури.

Читайте также"Герои не умирают": новый фильм "Киборги" посвятили убитой Амине Окуевой (видео)"Вчера после убийства Амины Окуевой ее раненый муж Адам Осмаев заявил, что это дело рук тех же лиц, которые покушались на меня. Я добавлю, что эта же группа совершила еще ряд убийств в том числе взорвали Тимура Махаури", - написал политик на своей странице в соцсети.

По его словам уже сегодня, 31 октября, могут стать известны промежуточные результаты по установлению указанной диверсионной группы.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября в поселке Глеваха неизвестные расстреляли авто, в котором ехала пара чеченских добровольцев - Амина Окуева и Адам Осмаев. Женщина от полученных ранений скончалась, мужчину забрали в больницу с ранением ноги. Установлено, что двое злоумышленников стреляли из автоматов. Палата, где лечат добровольца, находится под усиленной охраной,вооруженные силовики не пускают посторонних лиц даже в коридор отделения.

8 сентября на Бессарабке подорвали автомобиль, в котором находился Тимур Махаури. В результате он погиб на месте взрыва, еще два человека, которые находились с ним в машине получили травмы.