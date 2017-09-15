"Подрыв Махаури станет уроком": частная разведка США предупредила о киллерах Путина в Киеве и угрозе громких убийств

В последнее время Киев стал опасным местом для врагов Кремля. Поэтому угроза громких убийств в столице Украины сохраняется. Об этом заявили специалисты частной разведки США Stratfor, пишет "Апостроф".

По словам вице-президента департамента тактического анализа Скотта Стюарта, смерть Тимура Махаури, которого взорвали 8 сентября в Киеве в автомобиле Toyota Camry, станет важным уроком для других.

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А то, что пассажиры автомобиля остались живыми, свидетельствует об одном – взрывное устройство, предположительно, управлялось дистанционно, а сама спецоперация была профессионально спланирована. За такими спецоперации стоит никто иной, как спецслужбы России.

По словам аналитика, убийство Тимура Махаури имеет много общего с убийствами полковника военной разведки Украины Максима Шаповала и журналиста Павла Шеремета.

Нельзя забывать и за российского журналиста Александра Щетинина, смерть которого следствие считает самоубийством. А также экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Да и Адама Осмаева спасла Амина Окуева, подстрелив киллера из России.

"В Киеве остается еще немало врагов России. Учитывая недавние события, неудивительно, если в будущем произойдут новые убийства. Чтобы избежать участи Махаури тем, кто не в ладах с Кремлем, следует быть более осторожными", – подчеркнул Стюарт.