Турчинов об убийстве Окуевой: враг должен ответить

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что убийство Амины Окуевой не должно остаться безнаказанным. Об этом он написал в Facebook.

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"Сегодня мы потеряли Амину Окуеву, которая стала настоящим героем чеченского и украинского народа. Для каждого патриота Украины она стала родной сестрой. И враг должен ответить за убийство нашей сестры", - подчеркнул он.

Турчинов отметил, что убийство Амины Окуевой - это вызов стране, на который должен быть жесткий и адекватный ответ. В убийстве Окуевой Турчинов обвинил Россию. "Россия, продолжая агрессию на востоке Украины, развернула террор в глубоком тылу, уничтожая мужественных защитников нашей страны", - написал секретарь СНБО.

Позже в сети появилось фото автомобиля, в котором убийцы расстреляли Окуеву. Снимок опубликовал на своей странице в Facebook боец АТО Ротан Крымский. "Стрельба велась справа. Амина взяла на себя 6 пуль из АК", - сказано в подписи к фото.

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Судя по снимку, в автомобиль попали минимум 10 пуль.

Как сообщал УНИАН, вечером 30 октября под Киевом был убит чеченский доброволец Амина Окуева. Автомобиль, в котором она была вместе с мужем Адамом Осмаевым, был расстрелян на железнодорожном переезде. Сам Осмаев получил ранение в ногу, его жизни ничего не угрожает. Полицией был введен план "Сирена".