Палата под усиленной охраной: врачи рассказали о состоянии здоровья раненого Осмаева (видео)

В течение ночи состояние здоровья чеченского добровольца Адама Осмаева, на которого минувшей ночью было совершено нападение, не ухудшилось. Об этом сообщил заведующий отделением травматологии госпиталя МВД, куда раненого перевезли около полуночи, передает ТСН.

Известно, что у Осмаева огнестрельное ранение правой ноги, открытый перелом ноги и пребывания инородного тела. От дальнейших подробностей врачи воздерживаются.

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Палата, где лечат добровольца, находится под усиленной охраной, вооруженные силовики не пускают посторонних даже в коридор отделения.

Как сообщал УНИАН, 30 октября автомобиль добровольцев АТО Окуевой и Осмаева обстреляли на железнодорожном переезде возле Глевахи (Киевская область), в результате чего Окуева погибла. Осмаев ранен.

Позже Осмаев рассказал, что перед обстрелом он с женой возвращались в Киев из другого региона, за рулем автомобиля находился он. По словам Осмаева, на железнодорожном переезде их машину начали обстреливать. "Все разлеталось вокруг меня, панель вся", – вспоминает он.

Полиция расценила убийство Окуевой как заказное.