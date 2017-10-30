Геращенко просит Британию обратить внимание на безосновательные отказы украинцам в визах

18:35, 30 октября 2017
Политика
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Геращенко призвала Британию к переговорам относительно смягчения визового режима для украинцев.

Геращенко считает, что стоит начать диалог о смягчении визового режима / фото УНИАН

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обратилась к министру Великобритании по делам Европы и Америки Алану Данкану с просьбой обратить внимание на жалобы украинцев относительно безосновательных отказов в получении британских виз.

Об этом, находясь с визитом в Великобритании, она сообщила на своей странице в Facebook.

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«У нас есть положительный опыт безвиза с ЕС и минимум нарушений визовых правил со стороны украинцев в Шенгенское зоне. Поэтому, думаю, стоит говорить и о смягчении визового режима с Британией», - отметила Геращенко.

Она выразила мнение, что это будет «непростой и небыстрый диалог», но его следует начинать.

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Теги: #Отношения Украины и Британии#визы для украинцев в Британию