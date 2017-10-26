В Нидерландах разрешили не рассекречивать все документы по катастрофе МН17

В Нидерландах министерство безопасности и юстиции имеет право не рассекречивать все данные отчетов из министерских встреч по расследованию катастрофы малайзийского Боинга рейса МН-17, сообщает RTL Nieuws.

В частности речь идет о 255 документах, некоторые из них уже были обнародованы. Впрочем львиная доля все же осталась засекреченной.

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Министерство должно "соблюдать режим конфиденциальности». Хотя еще в феврале суд постановил, что министерство должно сделать отчеты публичными, после чего министерство обжаловало решение суда.

Как сообщал УНИАН ранее, экспертно-журналистская группа Bellingcat считает новое фото "Бука", которое было опубликовано Объединенной следственной группой (JIT) в четверг, 19 октября, доказательством того, что Boeing, выполнявшего рейс MH17, сбил российский зенитный ракетный комплекс.

По оценке группы расследователей, отличительные черты изображенного на снимке ЗРК "полностью совпадают с теми, что видно на правом борту "Бука 332" в России почти за четыре недели" до катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" на Востоке Украины. "После сегодняшнего дня, когда был опубликован девятый доказательство присутствия на Востоке Украины установки, принадлежавшей Вооруженным силам Российской Федерации, никаких сомнений в этом быть не может", - говорится в сообщении Bellingcat.