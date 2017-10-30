Мосийчуку планируют сделать еще одну операцию на ноге, сейчас его состояние стабильное – врач

Врачи планируют провести еще одну операцию на ноге народному депутату Украины от Радикальной партии Игорю Мосийчуку, который пострадал в результате взрыва возле офиса телеканала Espreso.tv.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил директор Национального института хирургии и трансплантологиии имени А.А.Шалимова Александр Усенко.

По его словам, сейчас у Мосийчука - травматический перелом правой конечности и большая рана на правом бедре. «Очень много металлических обломков в различных частях тела. Ведется динамическое наблюдение за этими обломками, а относительно времени и метода удаления их будет решаться в течение недели", - добавил Усенко.

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Усенко сообщил, что планируется еще одна операция на правой ноге. Сейчас, по словам врача, состояние пострадавшего стабильное, средней степени тяжести.

Директор института отметил, что врачи делают все возможное, чтобы народный депутат как можно скорее смог участвовать в политической жизни страны.

Усенко надеется, что период полной социальной реабилитации займет до полугода.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 октября возле офиса телеканала Espreso.tv на улице Адама Мицкевича в Соломенском районе Киева произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, среди них охранник Мосийчука. Еще трое пострадали, в том числе Мосийчук и политолог Виталий Бала.

Взрыв квалифицировали как теракт. Расследованием занимается Главное управление СБУ в Киеве и области.