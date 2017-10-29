Попытка сорвать минские договоренности: в РФ отреагировали на предложение Волкера о миротворцах на Донбассе

В Совете Федерации обвинили спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера в попытке «сорвать минские договоренности». Об этом заявил председатель комитета Константин Косачев, пишкть «РИА Новости».

Предложение Волкера о внесении до конца этого года на рассмотрение Совета безопасности ООН резолюцию о миротворческой миссии на Донбассе в РФ назвали попыткой заставить Москву ветировать резолюцию.

"Если смысл высказываний Волкера передан верно, то очевидно, что это попытка или отменить минские договоренности, или вынудить Россию наложить на такую резолюцию Совбеза ООН вето", — сказал Косачев.

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По мнению российского чиновника, отсутствие миротворцев из РФ якобы нарушает достигнутые договоренности в Минске.

«Все это, очевидно, не отвечает – а, называя вещи своими именами, противоречит минским соглашениям, которые являются единственным вариантом решения ситуации на юго-востоке Украины", — отметил он.

Как сообщал УНИАН ранее, Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу. Об этом заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер. При этом он отметил, что сначала стороны должны договориться относительно мандата миссии, определиться с ее численностью и составом – именно об этом сейчас и идут переговоры. Уолкер также добавил, что присутствие миссии должно стать необходимым элементом безопасности, что даст возможность перейти к политических шагов, предусмотренных Минскими соглашениями.