Размещение миротворцев ООН на Донбассе: Волкер назвал условия введения миссии

Россия должна вывести свои войска с оккупированных территорий Донбасса, чтобы миротворческая миссия ООН смогла начать свою работу. Об этом специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил в интервью Громадскому.

При этом он отметил, что сначала стороны должны договориться о мандате миссии, определиться с ее численностью и составом - именно об этом сейчас и идут переговоры.

Волкер также добавил, что присутствие миссии должно стать необходимым элементом безопасности, что позволит перейти к политическим шагам, предусмотренным Минскими соглашениями.

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«Невозможно перейти к другим вещам, если вопросы безопасности не закрыты», - сказал спецпредставитель.

По его словам, если миссия таки будет сформирована, она должна выполнять три основные задачи.

«Иметь полный контроль над всей зоной конфликта, а не только линии столкновения, и свободно передвигаться по ней; мониторить хранение тяжелого вооружения - так, чтобы оно находилось в одном месте и не размещалось еще где-то. И третье - контролировать российско-украинскую границу», - отметил Волкер.

Вопрос выполнения этих условий находится исключительно в плоскости политической воли, считает Волкер.

«Минск» не выполняется из-за недостатка политической воли, который диктуется отсутствием доверия. Мы надеемся создать эту политическую волю», - сказал он.

Специальный представитель США по Украине 27 октября прибыл с визитом в Киев. В ходе встречи с президентом Петром Порошенко они скоординировали действия относительно международного присутствия на Донбассе.

Как сообщал УНИАН ранее, спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер убежден, что россияне не могут участвовать в миротворческой миссии на Донбассе.

На вопрос, возможно ли участие россиян в качестве миротворцев на Донбассе, Волкер ответил: "Я не могу это представить".