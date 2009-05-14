Ведущие частные инвестиционные фонды обсудят перспективы инвестиций в Украину

29 мая 10.00 в гостинице Hyatt Regency Hotel в Киеве состоится Инвестиционный Форум, организованный Райффайзен Инвестмент и Райффайзен Банк Аваль.

В форуме примут участие ведущие западные частные фонды, осуществляющие инвестиции в промышленные предприятия, энергетические, нефтегазовые, телекоммуникационные и технологические компании, строительные предприятия, а также компании в сфере потребительских товаров и фармацевтики.

Участники обсудят возможности консолидации и перспективы финансирования бизнеса в Украине, и проведут предварительные переговоры с потенциальными инвесторами.

Регистрация на участие до 25 мая 2009 года.

Контактные лица:

Александр ТКАЧЕНКО

Тел: +38(044) 490-68-97

Факс: +38 (044) 490-68-97

Моб: +38 (095) 282-32-80

a.tkachenko@raiffeisen-investment.com

Алексей ЛЮБИНСКИЙ

Тел: +38(044) 490-68-97

Факс: +38 (044) 490-68-97

Моб: +38 (095) 282-32-79

o.lyubynskyy@raiffeisen-investment.com