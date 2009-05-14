Ведущие частные инвестиционные фонды обсудят перспективы инвестиций в Украину
29 мая 10.00 в гостинице Hyatt Regency Hotel в Киеве состоится Инвестиционный Форум, организованный Райффайзен Инвестмент и Райффайзен Банк Аваль.
В форуме примут участие ведущие западные частные фонды, осуществляющие инвестиции в промышленные предприятия, энергетические, нефтегазовые, телекоммуникационные и технологические компании, строительные предприятия, а также компании в сфере потребительских товаров и фармацевтики.
Участники обсудят возможности консолидации и перспективы финансирования бизнеса в Украине, и проведут предварительные переговоры с потенциальными инвесторами.
Регистрация на участие до 25 мая 2009 года.
Контактные лица:
Александр ТКАЧЕНКО
Тел: +38(044) 490-68-97
Факс: +38 (044) 490-68-97
Моб: +38 (095) 282-32-80
a.tkachenko@raiffeisen-investment.com
Алексей ЛЮБИНСКИЙ
Тел: +38(044) 490-68-97
Факс: +38 (044) 490-68-97
Моб: +38 (095) 282-32-79