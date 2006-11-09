Порошенко гнет свою линию и не видит трагедии

“Наша Украина” всегда выступала за пересмотр политической реформы и за ее совершенствование. И для Александра МОРОЗА, и для других субъектов конституционного процесса это не должно быть диковиной”, – сказал народный депутат, член президиума “Нашей Украины” Петр ПОРОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии "Народный Союз Наша Украина", П.ПОРОШЕНКО отметил: “Если пересмотреть коалиционное соглашение демократической коалиции, то там отдельно, четко и по пунктам предусматривалось, какие изменения в Конституцию предлагает “Наша Украина”. Это не значит, что мы хотим отемнить политическую реформу и остановиться. Программный комитет и президиум будут предлагать совету и съезду партии решение, которое обяжет членов фракции от “Нашей Украины” подать конституционное представление о несоответствии Конституции процедуры принятия изменений к Основному закону в декабре 2004 года”.

П.ПОРОШЕНКО отметил, что “Наша Украина” открыта для диалога относительно совершенствования изменений в Конституцию, которые бы предусматривали четкий баланс власти между Президентом, парламентом и правительством, укрепление демократии, гарантирование прав и свобод человека. Он отметил, что это – основополагающие положения для существования партии “Наша Украина”.

“Я не вижу трагедии в пересмотре Конституции для ни одного кормчего любой политической силы”, – сказал П.ПОРОШЕНКО. Он также добавил, что поскольку для внесения изменений в Конституцию необходимо 300 голосов депутатов, то “Наша Украина” готова искать те компромиссы, о которых говорилось еще во время создания демократической коалиции.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября П.ПОРОШЕНКО заявил, что 11 ноября во время второго этапа съезда партии “Народный Союз Наша Украина” планируется рассмотреть инициативу отмены политической реформы. П.ПОРОШЕНКО отметил, что при подготовке документов на рассмотрение съезда одним из пунктов будет вынесение на обсуждение инициативы отмены политреформы, поскольку она оказалась несовершенной, а двоевластие, которое она порождает, в известной степени угрожает государственному строю страны.

8 ноября председатель ВР А.МОРОЗ выразил мнение, что П.ПОРОШЕНКО не смел говорить о ревизии политреформы без одобрения Президента Украины В.ЮЩЕНКО. С другой стороны А.МОРОЗ сказал, что у него нет подозрений относительно желания В.ЮЩЕНКО ревизовать конституционную реформу. По его словам, Президент Украины не раз заявлял, что необходимо совершенствовать Конституцию в части, касающейся взаимоотношений между ветвями власти, при этом отмечал, что речь не идет о ревизии политической реформы.

По словам А.МОРОЗА, «полностью наблюдается нежелание отдельных политических сил развивать демократию в Украине, развивать европейскую модель самоуправления». А.МОРОЗ отметил, что люди, выступающие против конституционной реформы, думают не об общественных интересах, а о своих корпоративных.

Он подчеркнул, что политическая реформа «должна быть продолжена». «Политреформа будет продолжена, должна быть продолжена и произойдет это обязательно», - отметил председатель ВР. По его словам, в противном случае «мы никак не приблизимся к европейской модели управления».