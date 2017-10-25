Оболонский суд отстранил госадвоката Януковича

Оболонский районный суд Киева решил сменить адвоката обвиняемому в государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил судья Владислав Девятко.

«Суд постановил сменить защитника Герасько (Максима Герасько - УНИАН) в связи с фактическим его невыполнением возложенных на него обязанностей по защите обвиняемого Виктора Федоровича Януковича», - заявил он.

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Как отметил судья, следующее заседание состоится завтра, 26 октября, в 10.00 уже с участием нового государственного адвоката. «Постановление суда будет немедленно направлено в соответствующий региональный центр для назначения обвиняемому Януковичу нового защитника. Судебное заседание будет продолжено завтра в 10:00», - отметил Девятко.

Перед вынесением этого определения нынешний защитник Максим Герасько в очередной раз просил объявить перерыв в заседании до 18 ноября для ознакомления со всеми томами доказательств стороны обвинения для дальнейшего их исследования в судебном процессе. В то же время прокуроры возражали против этого.

Как сообщал УНИАН, Максим Герасько был назначен адвокатом экс-президента Украины Виктора Януковича в августе, после того как его предшественник Виталий Мешечко заявил о самоотводе.

На прошлом заседании 19 октября Герасько требовал от суда прекратить исследования доказательств по уголовному производству о совершении его подзащитным государственной измены, пока он не согласует правовую позицию со своим клиентом.

Справка УНИАН. Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных частью 1 статьи 111, ч.5 ст.27 ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебном производстве по делу Януковича.