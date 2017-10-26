"Это хорошая новость": в ЕС отреагировали на освобождение Чийгоза и Умерова

В Европейском Союзе назвали "хорошей новостью" освобождение заместителей главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова и призвали Россию освободить всех незаконно задержанных граждан Украины.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Внешней дипломатической службы ЕС, распространенном в среду в Брюсселе, сообщает собственный корреспондент УНИАН. "Заместители председателя Меджлиса Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров, которые были осуждены на Крымском полуострове в прошлом месяце в нарушение международного гуманитарного права, сегодня были освобождены. Это хорошая новость", - говорится в заявлении.

Читайте такжеОккупанты "запретили" Чийгозу и Умерову жить в Крыму - Чубаров

В ЕС напомнили, что не признают незаконной аннексии Крыма и Севастополя Российской Федерацией и таким образом не признают применения российского законодательства на полуострове. "Европейский Союз последовательно выступает за их безусловное освобождение и высоко оценивает усилия всех тех, кто работал на этот результат. Европейский Союз ожидает от России отмены решения о запрете деятельности Меджлиса, органа самоуправления крымских татар, и призывает уважать права крымских татар, в том числе, права на свободу собраний и выражения мнений. Все незаконно задержанные граждане Украины на Крымском полуострове и в России должны быть немедленно освобождены ", - заявил пресс-секретарь.