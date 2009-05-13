Украинское оборудование для разборки бомб и снарядов установлено в Грузии

Миссия ОБСЕ сегодня официально оформила с Министерством обороны Грузии договор о передаче грузинской стороне украинского специального оборудования, предназначенного для разборки и обезвреживания боеприпасов с тротилом.

Как сообщили ИА «Новости-Грузия» в Департаменте по общественным делам Минобороны, с грузинской стороны договор подписал замминистра обороны Георгий МУЧАИДЗЕ, от ОБСЕ - заместитель руководителя миссии в Грузии Готфрид ХАННЕ.

"При помощи этого оборудования, использующего безопасные технологии, будут обезврежены списанные авиабомбы и артиллерийские снаряды, из которых можно будет извлечь тротил", - заявил Г.МУЧАИДЗЕ.

Миссия ОБСЕ в Грузии объявила в 2004 году тендер о приобретении оборудования для обезвреживания бомб и снарядов с тротилом, который выиграла украинская компания "Укроборонсервис".

После завершения тендера миссия ОБСЕ оформила соответствующее соглашение с госкомпанией Украины «Укроборонсервис» и грузинским государственным военным научно-техническим центром Грузии «Дельта».

На основе соглашения оборудование для обезвреживания тротиловых боеприпасов было установлено в районе Дедоплисцкаро (Восточная Грузия).