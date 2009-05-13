Литвин: нельзя отдавать Украину на откуп нескольким кланам

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН обеспокоен, что ВР из-за блокирования ее работы не сможет определить дату выборов Президента Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в ходе рабочего визита в Российскую Федерацию (г. Санкт-Петербург).

«Блокирование работы Верховной Рады Украины может привести к тому, что она не определит дату выборов. Возникает вопрос - кому это выгодно», - заявил В.ЛИТВИН.

Председатель ВР заявил, что «депутаты должны понять свою ответственность - если хотите, свою миссию». По его словам, «нельзя отдавать Украину на откуп нескольким кланам, желающим полностью дезорганизовать жизнь в стране, чтобы забрать то, что осталось». «Хочу заявить, что это не удастся сделать», - подчеркнул он.

В.ЛИТВИН отметил, что решение Конституционного Суда, который признал неконституционной определенную парламентом дату проведения президентских выборов 25 октября текущего года, является окончательным, которое нужно не комментировать, а выполнять.

В.ЛИТВИН выразил удовлетворение по поводу того, что позиция КС совпала с его позицией. «Я заявлял и заявляю, что решение парламента о назначении президентских выборов на 25 октября текущего года является исключительно политическим и нелегитимным», - подчеркнул он. Таким способом, по его словам, «пытались приблизить президентские выборы, чтобы сохранить шансы тех, кто на сегодняшний день имеет наивысшие рейтинги». Председатель Верховной Рады еще раз выразил уверенность, что Верховная Рада Украины должна принять решение о назначении выборов на 17 января 2010 года.