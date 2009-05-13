ПР разблокирует Раду ради проектов, что Тимошенко считает антикризисными

Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заверяет, что 19 мая Партия регионов разблокирует работу Верховной Рады, если на этот день премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО внесет в парламент для голосования антикризисные законопроекты.

Об этом А.ГЕРМАН заявила в комментарии УНИАН.

«ТИМОШЕНКО вводит в заблуждение общество, когда заявляет, что Партия регионов заблокировала парламент, чтобы не дать проголосовать антикризисные законопроекты и законопроект о запрете игорного бизнеса. Мы призываем Ю.ТИМОШЕНКО собрать на вторник, 19 мая, все законопроекты, которые она считает антикризисными, и мы дадим возможность проголосовать эти законопроекты в Верховной Раде, а затем опять заблокируем парламент и будем продолжать требовать отставки министра-дебошира”, - отметила А.ГЕРМАН.

В то же время она напомнила премьер-министру, что проект закона о запрете игорного бизнеса в Украине первым в Верховную Раду внес народный депутат от Партии регионов Григорий СМИТЮХ.

“Но Блок Юлии Тимошенко не поддержал этот законопроект в парламенте. Это так, на всякий случай я напоминаю премьер-министру, чтобы она понимала, что делается в парламенте”, - отметила А.ГЕРМАН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала мнение, что Партия регионов блокирует трибуну Верховной Рады Украины из-за нежелания рассматривать антикризисную программу правительства и ограничивать игорный бизнес.

Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что из-за блокирования работы фракцией Партии регионов не могут быть рассмотрены 274 антикризисных законопроекта, поданных правительством.

Как отметила премьер, Партия регионов блокирует трибуну "из-за надуманного повода, а реальная причина заключается в том, что они не хотят принятия закона о вынесении игорного бизнеса за пределы территории населенных пунктов, потому что большинство из тех, кто сегодня так или иначе владеет игорным бизнесом, находятся в рядах депутатов фракции Партии регионов. Я думаю, что блокирование необходимо прекратить и проголосовать этот важный закон».