ПР разблокирует Раду ради проектов, что Тимошенко считает антикризисными
Герман обещает
Заместитель председателя Партии регионов Анна ГЕРМАН заверяет, что 19 мая Партия регионов разблокирует работу Верховной Рады, если на этот день премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО внесет в парламент для голосования антикризисные законопроекты.
Об этом А.ГЕРМАН заявила в комментарии УНИАН.
«ТИМОШЕНКО вводит в заблуждение общество, когда заявляет, что Партия регионов заблокировала парламент, чтобы не дать проголосовать антикризисные законопроекты и законопроект о запрете игорного бизнеса. Мы призываем Ю.ТИМОШЕНКО собрать на вторник, 19 мая, все законопроекты, которые она считает антикризисными, и мы дадим возможность проголосовать эти законопроекты в Верховной Раде, а затем опять заблокируем парламент и будем продолжать требовать отставки министра-дебошира”, - отметила А.ГЕРМАН.
В то же время она напомнила премьер-министру, что проект закона о запрете игорного бизнеса в Украине первым в Верховную Раду внес народный депутат от Партии регионов Григорий СМИТЮХ.
“Но Блок Юлии Тимошенко не поддержал этот законопроект в парламенте. Это так, на всякий случай я напоминаю премьер-министру, чтобы она понимала, что делается в парламенте”, - отметила А.ГЕРМАН.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 мая, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО высказала мнение, что Партия регионов блокирует трибуну Верховной Рады Украины из-за нежелания рассматривать антикризисную программу правительства и ограничивать игорный бизнес.
Ю.ТИМОШЕНКО также сказала, что из-за блокирования работы фракцией Партии регионов не могут быть рассмотрены 274 антикризисных законопроекта, поданных правительством.
Как отметила премьер, Партия регионов блокирует трибуну "из-за надуманного повода, а реальная причина заключается в том, что они не хотят принятия закона о вынесении игорного бизнеса за пределы территории населенных пунктов, потому что большинство из тех, кто сегодня так или иначе владеет игорным бизнесом, находятся в рядах депутатов фракции Партии регионов. Я думаю, что блокирование необходимо прекратить и проголосовать этот важный закон».