Криль знает, почему Литвин не хочет голосовать за отставку Луценко

Народный депутат, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что отставка Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел может привести к переформатированию коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«БЮТ, Блок Литвина, “Народная самооборона” сегодня делают лишь одно - держатся «определенными» местами за свои кресла», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя отказ парламенту рассматривать вопрос о прекращении полномочий главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО в связи со скандальными событиями в Германии.

«Юрий ЛУЦЕНКО уже дважды доказал, что он - нарушитель закона и на украинской территории, и за ее границами. Владимир ЛИТВИН не хочет голосовать за отставку министра, потому что ему выгодна его должность. Ведь в случае изменения формата коалиции он может потерять кресло. Если бы Юлия ТИМОШЕНКО думала об Украине, а не о собственной должности, то она сделала бы представление в парламент и попросила свою фракцию проголосовать за отставку ЛУЦЕНКО», - сказал лидер “Единого Центра”.

И.КРИЛЬ добавил, что «Единый Центр» будет настаивать на рассмотрении в парламенте вопроса об отставке министра внутренних дел.