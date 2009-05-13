Криль знает, почему Литвин не хочет голосовать за отставку Луценко
ЕЦ будет настаивать на рассмотрении
Народный депутат, лидер партии “Единый Центр” Игорь КРИЛЬ считает, что отставка Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел может привести к переформатированию коалиции.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
«БЮТ, Блок Литвина, “Народная самооборона” сегодня делают лишь одно - держатся «определенными» местами за свои кресла», - заявил И.КРИЛЬ, комментируя отказ парламенту рассматривать вопрос о прекращении полномочий главы МВД Юрия ЛУЦЕНКО в связи со скандальными событиями в Германии.
«Юрий ЛУЦЕНКО уже дважды доказал, что он - нарушитель закона и на украинской территории, и за ее границами. Владимир ЛИТВИН не хочет голосовать за отставку министра, потому что ему выгодна его должность. Ведь в случае изменения формата коалиции он может потерять кресло. Если бы Юлия ТИМОШЕНКО думала об Украине, а не о собственной должности, то она сделала бы представление в парламент и попросила свою фракцию проголосовать за отставку ЛУЦЕНКО», - сказал лидер “Единого Центра”.
И.КРИЛЬ добавил, что «Единый Центр» будет настаивать на рассмотрении в парламенте вопроса об отставке министра внутренних дел.