Экс-командующий ЧФ РФ о боеготовности флота: вопрос непростой

В Севастополе сегодня отмечают 226-ю годовщину Черноморского флота.

Как передает корреспондент УНИАН, в связи с этим в городе состоялась церемония возложения цветов к памятному знаку в честь 300-летия российского флота, в которой приняли участие члены Военного совета ЧФ РФ, представители командования ВМС Украины, руководства и общественности города.

Присутствовавший на церемонии возложения цветов бывший командующий ЧФ РФ адмирал Игорь КАСАТОНОВ, отвечая на вопрос журналистов о состоянии боеготовности ЧФ РФ, сказал, что «вопрос, конечно, непростой». Вместе с тем, сказал он, в целом подготовка экипажей кораблей и других подразделений ЧФ РФ «у него не вызывает сомнений, и юго-западные морские рубежи России у него тревоги не вызывают».

В Свято-Владимирском соборе-усыпальнице российских адмиралов состоялся праздничный молебен.

Председатель городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН в поздравлении морякам-черноморцам, в частности, отметил, что «историю не переписать: 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту вошли 11 кораблей Азовской флотилии под командованием адмирала Федота Клокачева». Это и было, как утверждает глава города, «рождением флота», а «вскоре на берегах бухты началось строительство города».

С.КУНИЦЫН подчеркнул, что «сегодня Севастополь является единственной территорией в Украине, где воинские формирования двух государств сосуществуют с инфраструктурой гражданского сектора экономики». По его утверждению, «командования ЧФ РФ и ВМС Украины плодотворно сотрудничают с городскими властями».

Как добавил С.КУНИЦЫН, «в праздники не принято вспоминать о проблемах. Уверен, нет непреодолимых трудностей, все, даже самые непростые вопросы, можно решить сообща».