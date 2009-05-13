Следователи провели обыски в кабинете и квартире замглавы СБУ

Следователь Главного управления по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры дал поручение СБУ и МВД задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры, это связано с невыполнением судебного решения, за что предусмотрена ответственность по ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса.

Как отметили в ГПУ, решение в отношении Т.ДУРДИНЦА было принято 11 мая Печерским районным судом Киева. Также вчера, согласно этому решению, следователи провели обыски в служебном кабинете Т.ДУРДИНЦА и по месту его бывшего проживания в Ужгороде.

Как сообщал УНИАН, в Службе безопасности Украины считают неадекватным решение Печерского районного суда Киева, который дал разрешение на арест заместителя председателя СБУ Тиберия ДУРДИНЦА в связи с невыполнением судебного решения о признании незаконным его назначения на эту должность.

12 мая руководитель пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО заявила, что в настоящее время Т.ДУРДИНЕЦ находится на больничном и от следствия не уклоняется.